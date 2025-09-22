Сериал «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским стартует 1 октября

Сериал «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским стартует в онлайн-кинотеатре Kion уже 1 октября. Вместе с этим показали свежий трейлер шоу.

Следователь Андрей Морозов занимается поисками Вити, пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут Морозова к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен, не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим.

Сериал «Бар «Один звонок» планировали выпустить ещё в 2023 году, однако релиз отложили из-за отсутствия прокатного удостоверения.