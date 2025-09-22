Скидки
Сериал Дети перемен, 2-й сезон: съёмки, кадры, сюжет

Завершились съёмки второго сезона сериала «Дети перемен» — первые кадры
Онлайн-кинотеатры Wink и Start объявили о завершении съёмок второго сезона сериала «Дети перемен». Производство криминального шоу стартовало в июне и продлилось три месяца. У продолжения пока нет даты релиза.

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

В продолжении Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери. События вновь развернутся в 1990-х.

К главным ролям вернулись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилёв, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов. В продолжение войдёт восемь эпизодов — как и в первом сезоне.

