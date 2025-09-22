Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Дуэйн Джонсон поделился личной самой главной болью в своей жизни

Актёр Дуэйн Джонсон поделился личной самой главной болью в своей жизни
Комментарии

Актёр Дуэйн Джонсон в недавнем большом интервью поделился личным моментом из жизни, который морально ранил его больше всего остального.

Речь идёт про момент, когда 15-летний Дуэйн вместе с мамой возвращался из магазина домой и увидел уведомление о выселении. В тот момент мама актёра сильно расплакалась, а Джонсону было больно на это смотреть, потому что он понимал, что ничем не может помочь маме в данный момент.

Самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал, была, когда нас выселили с Гавайев и меня отправили в Нэшвилл к отцу. Это ранило моё сердце. Мне было больно видеть маму такой.

По словам актёра, в итоге он отправился к отцу, но на месте его встретил даже не он, а мужчина по имени Боб, который отвёз Дуэйна в мотель.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android