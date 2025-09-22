Скидки
Netflix потратил рекордные $ 220 млн на четвёртый сезон «Ведьмака» — СМИ

Издание Redanian Intelligence поделилось новыми данными о производстве четвёртого сезона сериала «Ведьмак». Источники портала раскрыли примерный бюджет продолжения и всего шоу в целом.

По их данным, четвёртый сезон стал самым дорогим в истории проекта — на него потратили рекордные $ 221 млн. Если данные верны, то на один эпизод Netflix потратил около $ 27 млн. Для сравнения: третий сезон обошёлся в $ 175 млн, второй — в $ 176 млн, а первый стоил около $ 92 млн.

Интересно, что на провальный спин-офф «Ведьмак: Происхождение» ушло около $ 51 млн, а на спецвыпуск про банду «Крысы» потратили $ 21 млн. Общий бюджет франшизы сейчас превышает $ 720 млн.

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix выйдет 30 октября — все восемь эпизодов с Лиамом Хемсвортом можно будет посмотреть в один день. Спецэпизод про банду «Крысы» также может выйти в эту дату, о чём ранее сообщали в Redanian Intelligence.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

