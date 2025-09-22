Скидки
«Одна из лучших игр 2025 года»: критики хвалят хоррор Silent Hill f
Уже 25 сентября состоится релиз Silent Hill f — свежей части культовой серии хорроров. Впервые в истории франшизы местом действия новинки выступит японская глубинка, а главная героиня Хинако Симидзу просто пытается выбраться из города Эбисугаока, полного таинственных монстров.

Тем временем критики уже опубликовали обзоры экшена. Так, на агрегаторе Opencritic средняя оценка Silent Hill f составляет 85 баллов — журналисты хвалят густую атмосферу, интересный сюжет, брутальную боевую систему без огнестрельного оружия и свежий взгляд на вселенную. Некоторым критикам не очень понравились простые головоломки и слишком большой упор на сражения.

Что пишут критики о Silent Hill f

Silent Hill f оправдывает наследие серии, предлагая фантастическую историю, которая заставляет вас задумываться всё больше по мере прохождения. Весёлая боевая система, красивые визуальные эффекты и фантастический саундтрек дополняют одну из лучших игр года.
Спустя долгие годы Silent Hill получил свою исключительную игру, вернув серию в Премьер-лигу ужасов и достигнув вершины жанра хоррора.
Несмотря на отход от знакомых городских пейзажей прошлых частей, Silent Hill f стала убедительным и достойным дополнением к легендарному наследию франшизы. От навязчиво атмосферного пролога до эмоционально заряженного и тревожного финала, путешествие Хинако предлагает незабываемые впечатления, которые фанаты будут обсуждать долгое время.
Silent Hill f действительно нервирует, захватывает сильным сюжетом и напряжёнными боями. Это достойная точка входа во всю серию.

Silent Hill f выйдет в расширенном доступе уже 23 сентября для покупателей делюкс-издания.

