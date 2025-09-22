Скидки
Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — инсайдер

Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — инсайдер
Сразу после начала кастинга для сериала «Гарри Поттер» компания HBO объявила, что не станет раскрывать имя актёра, который сыграет Волан-де-Морта. Авторы захотели сделать из этого большой сюрприз, о котором зрители узнают лишь в конце первого сезона шоу, когда персонаж впервые появится на экранах.

Тем временем авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман раскрыл новые подробности кастинга сериала. Как оказалось, в HBO проводили кастинг на роль персонажа в том числе среди женщин. Это значит, что в компании могли изменить канон — как это уже произошло с Северусом Снейпом, которого сыграет чернокожий актёр Паапа Эссьеду.

В HBO пока не комментировали слух от инсайдера. Скорее всего, имя актёра в роли культового волшебника мы узнаем в начале 2027 года, когда выйдет первый сезон «Гарри Поттера».

