Сериал Медленные лошади, 5-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом
Уже 24 сентября состоится премьера пятого сезона сериала «Медленные лошади». В продолжении популярного шоу Лондон подвергается масштабным террористическим атакам, и контрразведка считает, что к операции причастен агент из отряда Джексона Лэмба.

Всего в пятый сезон шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами. Финал состоится 22 октября.

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 сентября
2-я серия24 сентября
3-я серия1 октября
4-я серия8 октября
5-я серия15 октября
6-я серия22 октября
