Расписание выхода пятого сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом
Уже 24 сентября состоится премьера пятого сезона сериала «Медленные лошади». В продолжении популярного шоу Лондон подвергается масштабным террористическим атакам, и контрразведка считает, что к операции причастен агент из отряда Джексона Лэмба.
Всего в пятый сезон шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами. Финал состоится 22 октября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 сентября
|2-я серия
|24 сентября
|3-я серия
|1 октября
|4-я серия
|8 октября
|5-я серия
|15 октября
|6-я серия
|22 октября
