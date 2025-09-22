Скидки
«Заклятие 4: Последний обряд» стало самым кассовым фильмом ужасов 2025 года

Аудио-версия:
Комментарии

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Заклятие 4: Последний обряд» достигли отметки в $ 400 млн. Лента продолжает собирать кассу во многих странах мира при относительно скромных отзывах от критиков и зрителей.

Сейчас культовой хоррор-серии занимает уверенное первое место в списке самых кассовых фильмов ужасов 2025 года. Новинка уже обошла хитовых «Грешников» Райана Куглера и недавний «Пункт назначения».

Самые кассовые фильмы ужасов 2025 года

  1. «Заклятие 4: Последний обряд» — $ 400 млн
  2. «Грешники» — $ 366 млн
  3. «Пункт назначения: Узы крови» — $ 313 млн
  4. «Орудия» — $ 263 млн
  5. «28 лет спустя» — $ 151 млн.

Аналитики предрекают новому «Заклятию» финальные сборы в районе $ 550 млн. В таком случае хоррор обойдёт актуальные фильмы Marvel и войдёт в десятку самых кассовых фильмов года.

