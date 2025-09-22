Складной iPhone напоминает два ультратонких iPhone 17 Air с ценой в $ 2000 — СМИ

Авторитетное издание Bloomberg поделилось деталями складного iPhone — нового устройства компании Apple. Гаджет всё ещё находится в разработке в стенах корпорации, однако некоторые данные стали известны благодаря инсайдерам.

По информации журналистов, складной iPhone будет напоминать два соединённых iPhone 17 Air — ультратонких гаджета, которые поступили в продажу совсем недавно. Цена будущего гаджета составит около $ 2000 (примерно 170 тысяч рублей) в минимальной комплектации — примерно столько же стоят складные устройства от Samsung и Huawei.

Продажи складного iPhone стартуют осенью 2026 года — на своей сентябрьской презентации Apple уделит особое внимание новинке. Первые рендеры и другая информация появятся уже ближе к релизу устройства.