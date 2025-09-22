Скидки
Сборы фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу превысили 100 млн рублей

22 сентября сборы фильма «Долгая прогулка» в России достигли 100 млн рублей. На достижение этого результата триллеру понадобилось четыре дня — премьера состоялась 18-го числа.

Сейчас новая экранизация по Стивену Кингу находится в топе российского проката, уступая в чартах только «Дракуле» Люка Бессона.

Фото: ЕАИС

Местом действия ленты выступает Америка недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму, а проигравшие — смерть.

Постановщиком фильма стал Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». Главные роли сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул») и другие актёры.

Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
