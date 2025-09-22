Авторы Mafia: The Old Country работают над новой «Мафией» — актриса Карина Конти

Студия Hangar 13 уже работает над новой «Мафией» – пятой игрой в культовой серии. Об этом рассказала американская актриса Карина Конти, которая озвучила Изабеллу Торрис в недавней Mafia: The Old Country.

Артистка не стала делиться подробностями, отметив лишь, что авторы игры получили зелёный свет на создание продолжения. Пока неясно, будет ли это абсолютно новая история в той же вселенной или игроки смогут ознакомиться с дальнейшими приключениями героев из приквела.

Mafia: The Old Country вышла 7 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. События игры разворачиваются на Сицилии в начале 1900-х годов, когда организованная преступность, какой мы её видели в трилогии «Мафия», только начала формироваться. Главным героем выступает молодой Энцо Фавара, который только начал свой путь в подпольном мире криминала, где уже не первое поколение сражаются враждующие мафиозные семьи.