Вышел трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звёздных войн»

Создатели предстоящего фильма «Мандалорец и Грогу» представили официальный трейлер проекта. Премьера ленты состоится 22 мая 2026 года.

Это будет продолжение нашумевшего сериала «Мандалорец», которое расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Помимо Паскаля, в съёмках приняли участие Сигурни Уивер и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт.

Видео доступно в группе Мор PlayStation во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Disney.

Помимо трейлера, Disney показала и постер проекта в ретростиле.

Фото: Disney

Ранее стало известно, что бюджет »Мандалорца и Грогу» составил $ 166 млн — это меньше, чем у любого другого полнометражного фильма по »Звёздным войнам».

