Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Оригинальную DOOM смогли запустить на электронной сигарете

Оригинальную DOOM смогли запустить на электронной сигарете
Комментарии

Энтузиасты продолжают проверять технический потенциал различных устройств с экраном, пытаюсь поиграть на них в классическую версию игры DOOM. Теперь к сообществу присоединился Аарон Кристофел, запустивший шутер на вейпе.

Он выбрал модель PIXO Aspire, которая не только доставляет никотин, но и оснащена экраном 323х173, микроконтроллером с чипом Cortex-M4 и оперативной памятью 64 КБ. Правда, этого объёма ОЗУ всё равно оказалось недостаточно — в итоге электронную сигарету пришлось использовать в качестве вспомогательного дисплея для ПК.

В октябре прошлого года игру смогли запустить в «Телеграме», а в 2023-м DOOM попытались воспроизвести на кишечной палочке.

Материалы по теме
DOOM запустили в «Телеграме»
Видео
Заставку DOOM запустили на кишечной палочке — полное «прохождение» займёт 600 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android