Оригинальную DOOM смогли запустить на электронной сигарете

Энтузиасты продолжают проверять технический потенциал различных устройств с экраном, пытаюсь поиграть на них в классическую версию игры DOOM. Теперь к сообществу присоединился Аарон Кристофел, запустивший шутер на вейпе.

Он выбрал модель PIXO Aspire, которая не только доставляет никотин, но и оснащена экраном 323х173, микроконтроллером с чипом Cortex-M4 и оперативной памятью 64 КБ. Правда, этого объёма ОЗУ всё равно оказалось недостаточно — в итоге электронную сигарету пришлось использовать в качестве вспомогательного дисплея для ПК.

В октябре прошлого года игру смогли запустить в «Телеграме», а в 2023-м DOOM попытались воспроизвести на кишечной палочке.