«Его поступки имеют мужскую природу»: психолог — о том, что Волан-де-Морта сыграет женщина

Психолог Ирина Коржаева отрицательно относится к идее изменить пол Волан-де-Морта в предстоящем сериале «Гарри Поттер».

По мнению эксперта, поступки и поведение персонажей «Гарри Поттера» обусловлены тем или иным полом — и в случае с Волан-де-Мортом имеют мужскую природу.

Психология и внутренние конфликты у мальчиков и девочек часто проявляются разными способами, и это формирует различия в их поступках во взрослом возрасте.

Психолог указывает, что смена роли допустима, если мужчина играет женщину — это позволяет раскрыть грани актёрского мастерства. Но в данном случае это работает иначе:

Если обновление образов делается исключительно в угоду идеям множества гендеров, не учитывая при этом логики сюжета и психологической достоверности, это может иметь негативные последствия.

Ранее инсайдер сообщил, что HBO проводил кастинг на роль персонажа в том числе среди женщин. Это значит, что в компании могли изменить канон — как это уже произошло с Северусом Снейпом, которого сыграет чернокожий актёр Паапа Эссьеду.