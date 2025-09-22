Вышел большой трейлер комедии «Везунчики» с Киану Ривзом — премьера 17 октября

Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма Good Fortune («Везунчики»). Лента с Киану Ривзом выйдет в мировых кинотеатрах 17 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет ленты повествует о простом рабочем по имени Арджа. Однажды он встречает ангела Габриэля, который пытается ему доказать, что счастье не в деньгах. Небесный гость меняет героя местами с его богатым работодателем Джеффом. Но Арджа начинает радоваться большим деньгам, из-за чего у ангела исчезают крылья.

Главные роли в картине сыграли Сет Роген («Киностудия») и Киану Ривз («Джон Уик»). Good Fortune стал режиссёрским дебютом комика и актёра Азиза Ансари («Парки и зоны отдыха»).