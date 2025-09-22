Игорь Акинфеев появился в мультсериале «Чемпионы», продолжении «Шайбу! Шайбу!»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал одним из персонажей спортивного мультсериала «Чемпионы». Легендарный российский спортсмен открыл блок футбольных серий шоу «Союзмультфильма» и Okko.

По сюжету на матч «Вымпелов» и «Метеоров» приходит скаут из знаменитой команды — молодые игроки пытаются всячески проявить себя перед легендой футбола, но из-за этого оказываются не в лучшем положении

Сам Игорь Акинфеев отмечает важность командного духа, что подтвердит сюжет мультфильма.

Футбол — это всегда про команду. Неважно, на каком поле ты играешь — реальном или анимационном. Главное, помнить, что победа рождается не из желания выделиться, а из умения работать вместе. Рад стать частью легендарной анимационной вселенной и искренне надеюсь, что эта серия вдохновит маленьких зрителей не только на любовь к спорту, но и на правильные ценности!

Мультсериал «Чемпионы» вдохновлён классическими анимационными фильмами режиссёра Бориса Дежкина («Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и другие) и рассказывает о бесконечном противостоянии двух спортивных команд, «Синих вымпелов» и «Красных метеоров». Премьера первого сезона состоялась в декабре 2024 года.