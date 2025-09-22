Скидки
Стал известен синопсис фильма «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звёздных войн»

Стал известен синопсис фильма «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звёздных войн»


Создатели будущего фильма «Мандалорец и Грогу» вслед за трейлером и постером представили официальный синопсис ленты.

Как и ожидалось, картина продолжит события сериала «Мандалорец» и расскажет о совместном путешествии главных героев.

Зловещая Империя пала, и имперские военачальники разбросаны по всей галактике. Молодая Новая Республика, стремясь защитить всё, за что боролось Восстание, заручилась поддержкой легендарного мандалорского охотника за головами Дина Джарина и его молодого ученика Грогу.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая 2026 года. Ранее авторы показали официальный трейлер.

