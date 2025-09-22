Скидки
Финальный трейлер фильма «После охоты» с Эндрю Гарфилдом и Джулией Робертс

Финальный трейлер фильма «После охоты» с Эндрю Гарфилдом и Джулией Робертс
Amazon опубликовала финальный трейлер предстоящего фильма «После охоты». Его премьера в кино состоится уже 17 октября.

Сюжет картины повествует о профессоре колледжа, коллегу которой обвинили в сексуальных домогательствах. Она решает разобраться в происходящем и защитить друга. Со временем героиня начинает открывать мрачные тайны своего прошлого.

Видео доступно в группе «топКино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Amazon.

Главные роли в ленте сыграли Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Джулия Робертс («Красотка») и Хлоя Севиньи («Парни не плачут»). Режиссёром «После охоты» выступил Лука Гуаданьино — автор знаменитого фильма «Претенденты».

