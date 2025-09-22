Мошенники украли через игру в Steam $ 32 тыс. — стример собирал их на лечение от рака

Более 250 пользователей Steam лишились $ 150 тыс. из-за бесплатной игры в Steam — мошенники выпустили 2D-платформер BlockBlasters, а через месяц добавили в неё вредоносные файлы, которые и позволяли похищать деньги.

Среди пострадавших оказался стример под ником RastalandTV, собиравший донаты на лечение рака четвёртой стадии. Он успел накопить $ 32 тыс., которые из-за мошеннической игры оказались в руках мошенников.

Игра от студии Genesis Interactive появилась в продаже в июле и долгое время оставалась обычным платформером с положительными отзывами: теперь выяснилось, что бо́льшая часть из них была накручена. На текущий момент платформер удалён из Steam, однако площадка никак не прокомментировала появление вредоносного ПО в своём магазине.