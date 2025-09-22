Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мошенники украли через игру в Steam $ 32 тыс. — стример собирал их на лечение от рака

Мошенники украли через игру в Steam $ 32 тыс. — стример собирал их на лечение от рака
Аудио-версия:
Комментарии

Более 250 пользователей Steam лишились $ 150 тыс. из-за бесплатной игры в Steam — мошенники выпустили 2D-платформер BlockBlasters, а через месяц добавили в неё вредоносные файлы, которые и позволяли похищать деньги.

Среди пострадавших оказался стример под ником RastalandTV, собиравший донаты на лечение рака четвёртой стадии. Он успел накопить $ 32 тыс., которые из-за мошеннической игры оказались в руках мошенников.

Игра от студии Genesis Interactive появилась в продаже в июле и долгое время оставалась обычным платформером с положительными отзывами: теперь выяснилось, что бо́льшая часть из них была накручена. На текущий момент платформер удалён из Steam, однако площадка никак не прокомментировала появление вредоносного ПО в своём магазине.

Материалы по теме
Steam закроет поддержку 32-разрядных Windows 10 уже с 1 января
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android