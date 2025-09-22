Вышел трейлер мультиплеера Call of Duty: Black Ops 7 — релиз 14 ноября

Студия Activision представила геймплейный трейлер многопользовательского режима Call of Duty: Black Ops 7. Новая часть культового шутера выйдет 14 ноября на ПК и консолях.

Уже на релизе в игре будет доступно 18 карт для мультиплеера, 30 видов различного оружия и возможность прокачки престижа.

Видео доступно в группе PC Nation во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Ubisoft.

Ранее также стало известно, что в сюжетной кампании новой Call of Duty не будет уровней сложности — впервые в истории серии. Это решение связано с тем, что и эту часть шутера можно будет пройти в кооперативе (до четырёх человек).