Открылись предзаказы ARC Raiders — шутер от авторов The Finals получит перевод на русский

Студия Embark Studios сообщила об открытии предзаказов на ARC Raiders — новый шутер выйдет на ПК и консолях уже 30 октября.

Игра от авторов The Finals будет официально доступна в российском Steam по цене 3220 рублей (4830 рублей за Deluxe-издание с косметическими наборами). ARC Raiders будет поддерживать 13 языков, в том числе и русский.

Перед релизом разработчики также планируют провести стресс-тест, в котором смогут принять участие все желающие с 17 по 19 октября. Закрытая бета прошла в первой половине года и собрала очень хорошие отзывы: некоторые даже считали, что ARC Raiders уже была готова к релизу.