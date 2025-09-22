Скидки
Сериал Робин Гуд с Шоном Бином (2025) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Большой трейлер сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином — старт 2 ноября
Кинокомпания MGM представила большой трейлер сериала «Робин Гуд». Историческое шоу со звёздами Голливуда стартует уже 2 ноября с двух эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале MGM+. Права на видео принадлежат MGM.

«Робин Гуд» — современное переосмысление историй о знаменитом предводителе лесных разбойников, которые грабили богатых людей и раздавали деньги бедным жителям средневековой Англии. Шоу расскажет историю Роба, сына саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, которые влюбляются друг в друга и работают вместе, чтобы бороться за справедливость и свободу.

Главные роли в сериале сыграли Шон Бин («Властелин колец»), Стивен Уоддингтон («Игра в имитацию») и Конни Нильсен («Гладиатор»), Шоураннером проекта выступает Джонатан Инглиш («Железный рыцарь»).

