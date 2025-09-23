Скидки
Netflix снимет документальный фильм о серийной убийце Эйлин Уорнос

Netflix начинает работать над документальным фильмом, посвящённом серийной убийце Эйлин Уорнос. Её историю уже экранизировали в художественной картине «Монстр» с Шарлиз Терон в главной роли.

Тут же речь именно про формат документалки — она выйдет под названием Aileen: Queen of the Serial Killers («Эйлин: Королева серийных убийц»). Проект расскажет о том, как в 1989 и 1990 годах Уорнос убила семерых мужчин в Центральной Флориде. Причём сама Эйлин уверяет, что каждый из убитых пытался её изнасиловать.

Документальный фильм об Эйлин выйдет 30 октября. Производством фильма «Эйлин: Королева серийных убийц» занимаются BBC Studios Documentary Unit и NBC News Studios.

