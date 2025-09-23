Колин Фаррелл рассказал о самой трудной и опасной сцене в своей карьере

Колин Фаррелл в интервью Collider вспомнил самую опасную сцену в своей карьере. Она произошла во время работы над историческим фильмом «Александр».

По словам актёра, тогда на съёмки эпичной сцены в пустыне Марокко ушло целых четыре недели, притом во время этого было много людей и животных.

Самая сложная сцена, в которой я когда-либо участвовал, — это сцена битвы для фильма «Александр» в пустыне Марокко. Мы четыре недели снимали битву при Гавгамелах, и каждый день был как последний.

Фаррелл отметил, что во время съёмок происходило одновременное движение людей и огромного количества животных, что уже легко могло спровоцировать любой несчастный случай.

«Александр» вышел в 2004 году и не полюбился критикам, однако Фаррелла отмечали за хорошую актёрскую игру.