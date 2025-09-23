Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев сыграет в «Трудно быть богом» по братьям Стругацким

По данным издания ТАСС, актёр Лев Зулькарнаев, известный по сериалу «Слово пацана», получил роль в сериале «Трудно быть богом» по повести братьев Стругацких.

Зулькарнаеву досталась роль Тика. По словам актёра, он сыграл персонажа не точь-в-точь, как он описывался в первоисточнике. Зулькарнаев показал персонажа в несколько ином воплощении.

Мой персонаж есть в книге, но несколько в ином воплощении. Он брат главной героини и изначально, в книге, находится на стороне серых. Мой герой в сериале же проходит путь к этому. Это отдельная история про человека, который становится заражён и очарован масштабным всеобщим злом.

Шоу расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию.

Даты выхода у шоу пока что нет.