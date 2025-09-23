WhatsApp остаётся самым популярным мессенджером в России

По данным газеты «Коммерсантъ», WhatsApp остаётся самым популярным мессенджером у жителей России. К тому же ежемесячный охват аудитории в мессенджере превысил в августе 97 млн уникальных пользователей.

На втором и третьем местах по популярности в стране VK и «Телеграм» соответственно. А вот ежемесячный охват сервиса Max составил чуть более 32 млн человек.

Среднее количество уникальных пользователей в сутки за август 2025 года у WhatsApp увеличилось на 0,7 млн уникальных пользователей, до 82,1 млн, у VK — на 1,2 млн, до 55,8 млн, у «Телеграма» — на 5,5 млн, почти до 68 млн уникальных пользователей.

Вероятно, WhatsApp так и останется самым популярным мессенджером — VK и «Телеграму» ещё далеко до него.