Хидео Кодзима показал новый тизер-трейлер хоррора OD с Софией Лиллис

Хидео Кодзима уже долгое время трудится над концептуально интересным хоррором под названием OD. До сих пор известно, что одну из главных ролей в нём сыграет актриса София Лиллис, известная по «Оно».

Разработчик наконец-то показал новый тизер-трейлер игры под названием Knock. В нём героиня Лиллис зажигает несколько свечей, а затем к ней в комнату заходит кто-то зловещий, и она начинает плакать.

Видео доступно на YouTube-канале Kojima Productions. Права на видео принадлежат Kojima Productions.

OD — новый хоррор студии Kojima Productions, которая разрабатывается с командой Xbox Game Studios. Одним из сценаристов игры выступает Джордан Пил — автор популярных фильмов ужасов «Прочь» и «Мы».

Дата выхода проекта Кодзимы пока неизвестна.

