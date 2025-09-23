Скидки
Вышел тизер-трейлер аниме по Death Stranding

Хидео Кодзима опубликовал дебютный тизер-трейлер аниме по Death Stranding с подзаголовком Mosquito. В ролике показали, как некий персонаж сражается с уже знакомым нам Сэмом, протагонистом обеих игровых частей.

Примечательно, что такого героя в играх не было — судя по всему, этот мужчина связан со смолой, а ещё он защищает Тварь от Сэма.

Тизер-трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Kojima Productions. Права на видео принадлежат Kojima Productions.

Сюжет аниме будет полностью оригинальным, его не планируют связывать с историей Death Stranding и Death Stranding 2. Режиссёром Mosquito выступает Хироси Миямото, а Кодзима продюсирует проект.

