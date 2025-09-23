Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Фантастическая четвёрка» вышел в онлайне

Фильм «Фантастическая четвёрка» вышел в онлайне
Комментарии

Фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в различных зарубежных онлайн-кинотеатрах.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырёх людей со сверхъестественными способностями. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Зарубежная премьера фильма состоялась 25 июля, то есть в прокате она была два месяца. За это время фильм собрал $ 520 млн. Также картина добралась и до России в рамках предсеансового обслуживания.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android