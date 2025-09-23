Фильм «Фантастическая четвёрка» вышел в онлайне

Фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в различных зарубежных онлайн-кинотеатрах.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырёх людей со сверхъестественными способностями. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Зарубежная премьера фильма состоялась 25 июля, то есть в прокате она была два месяца. За это время фильм собрал $ 520 млн. Также картина добралась и до России в рамках предсеансового обслуживания.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.