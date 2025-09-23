Скидки
Режиссёр «Орудий» Зак Креггер подтвердил, что фильм получит приквел про тётю Глэдис

«Орудия» — один из самых заметных фильмов этого года. Ранее The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило, что картина получит приквел, но подтверждений этому, несмотря на авторитетность издания, не было.

На днях режиссёр хоррора Зак Креггер сам подтвердил информацию, отметив, что уже договорился с Warner Bros. о создании приквела картины, который расскажет о прошлом таинственной и пугающей тёти Глэдис — антагониста «Орудий».

«Это правда, и я обсуждал это с Warner Bros. У нас есть сюжет, он потрясающий. Я очень рад. Это не выдумка.

Премьера фильма ужасов «Орудия» состоялась 8 августа: от него остались в восторге как критики, так и зрители, а в прокате он собрал $ 263 млн при бюджете в $ 38 млн.

