«Топ-1 — s1mple»: Molodoy — о карьере, переходе в FURIA и кумирах CS

«Топ-1 — s1mple»: Molodoy — о карьере, переходе в FURIA и кумирах CS
Аудио-версия:
Снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко в интервью eScoreNews рассказал о переезде в Бразилию, сложностях адаптации и том, кого считает лучшими игроками в истории CS:

В жизни ты проходишь через такие этапы, когда тебе нужно выходить из зоны комфорта и совершенствоваться. Так что я думаю, что выбрал нужный вариант.

Molodoy признался, что изначально семья скептически относилась к его увлечению киберспортом, однако после перехода на высокий уровень начала поддерживать. Отдельно он отметил влияние FalleN, YEKINDAR и других опытных тиммейтов, которые помогают ему и в игре, и в жизни.

Говоря о кумирах, Данил выделил тройку игроков:

Топ-1 — s1mple. Топ-2 пусть будет coldzera. Третий — AdreN.

По его словам, именно эти киберспортсмены вдохновляют его больше всего.

