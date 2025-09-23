Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NiKo лучший по рейтингу на FPG 2, Molodoy взял первый MVP в Counter-Strike 2

NiKo лучший по рейтингу на FPG 2, Molodoy взял первый MVP в Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

На FISSURE Playground 2 по CS были выявлены лучшие игроки турнира по статистике HLTV. Лидером стал звёздный рифлер Team Falcons Никола NiKo Ковач, показавший рейтинг 1,34 за 10 карт. Следом расположился Максим kyousuke Лукин (1,28), а третью строчку занял его тиммейт Рене TeSeS Мадсен с результатом 1,25.
Отдельного внимания заслуживает снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко. Несмотря на девятое место в рейтинге (1,19), именно он был признан самым ценным игроком турнира. Для 20-летнего казахстанца эта награда стала первой MVP в профессиональной карьере.

HLTV топ 10 игроков по рейтингу турнира FPG 2

HLTV топ 10 игроков по рейтингу турнира FPG 2

Фото: HLTV

FISSURE PLAYGROUND 2 прошёл в Белграде с 12 по 21 сентября. Призовой фонд составил $ 1,25 млн. В финале бразильская FURIA обыграла The MongolZ (3:2) и получила $ 200 тыс., тогда как Team Falcons и Team Liquid поделили 3-4-е места, заработав по $ 40 тыс.

FURIA — чемпионы!
FURIA обыграла The Mongolz и стала чемпионом FISSURE PLAYGROUND 2 — CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android