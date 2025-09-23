NiKo лучший по рейтингу на FPG 2, Molodoy взял первый MVP в Counter-Strike 2

На FISSURE Playground 2 по CS были выявлены лучшие игроки турнира по статистике HLTV. Лидером стал звёздный рифлер Team Falcons Никола NiKo Ковач, показавший рейтинг 1,34 за 10 карт. Следом расположился Максим kyousuke Лукин (1,28), а третью строчку занял его тиммейт Рене TeSeS Мадсен с результатом 1,25.

Отдельного внимания заслуживает снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко. Несмотря на девятое место в рейтинге (1,19), именно он был признан самым ценным игроком турнира. Для 20-летнего казахстанца эта награда стала первой MVP в профессиональной карьере.

HLTV топ 10 игроков по рейтингу турнира FPG 2 Фото: HLTV

FISSURE PLAYGROUND 2 прошёл в Белграде с 12 по 21 сентября. Призовой фонд составил $ 1,25 млн. В финале бразильская FURIA обыграла The MongolZ (3:2) и получила $ 200 тыс., тогда как Team Falcons и Team Liquid поделили 3-4-е места, заработав по $ 40 тыс.