Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Дэйв Батиста рассказал, каких коллег больше всего не любит

Актёр Дэйв Батиста рассказал, каких коллег больше всего не любит
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Дэйв Батиста в интервью Collider рассказал о своём отношении к тем деятелям кино, которые постоянно жалуются на свою работу. По словам Дэйва, у него нет желания работать с теми, кто вечно чем-то недоволен.

Батиста отметил, что он искренне счастлив заниматься своей работой, поскольку он ощущает, что именно это — его призвание. Более того, актёру нравится взаимодействовать со всеми причастными к процессу людьми.

Я как раз в том возрасте и на том этапе жизни, когда жизнь чертовски коротка. Я хочу работать с людьми, которых я люблю и уважаю, потому что я люблю это дело. Я не хочу слышать, как люди ворчат, жалуются, стонут и охают из-за того, что мы делаем одно дело.

По словам Батисты, он попытается максимально реализовать себя и извлечь максимум из профессии.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android