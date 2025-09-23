«Nix — лучший комментатор»: Illidan — о популярности трансляций стримера по Dota 2

Бывший киберспортсмен Илья Illidan Пивцаев высказался о популярности трансляций Александра Nix Левина на The International 2025 по Dota 2. По его словам, все обвинения в накрутке зрителей не имеют под собой оснований.

Nix — лучший play-by-play комментатор в ру-сегменте. Пока никто к нему так сильно не приблизился. Более того, никто особо в его направлении даже не работает… Люди любят в ультимативной форме его поливать грязью, мол, чувак накручивает. Да чушь всё это. Ничего он не накручивает. Он действительно хорош в том, что делает.

Nix освещал The International 2025 на личной трансляции и собрал 10,6 млн просмотров. В пике за финалом следили более 400 тыс. зрителей. Однако после турнира некоторые коллеги — Maelstorm и NS — выразили сомнения в честности статистики.