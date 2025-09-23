Сказка «Буратино» получила новый яркий постер

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Создатели сказки «Буратино» опубликовали её новый постер. Он получился яркий — с самим Буратино и другими важными персонажами франшизы.

Новый постер фильма

Фото: «НМГ Кинопрокат»

«Буратино» расскажет о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

Главную роль в новом «Буратино» сыграла Виталия Корниенко — деревянного человечка создали с помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы. Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко, а Фёдору Бондарчуку доверили воплотить Карабаса-Барабаса.