Эмма Уотсон объяснила, почему не снимается в кино больше семи лет

Британская актриса Эмма Уотсон дала большое интервью изданию Hollywood Authentic, где в том числе рассказала о своей актёрской карьере. Звезда «Гарри Поттера» не снималась в кино с 2018 года и с радостью вернулась бы в индустрию, однако она очень не хочет возвращаться к рекламированию собственных проектов.

Уотсон вспомнила, что различные пресс-туры с рекламой фильмов сильно утомляли её и превращали акт искусства в обычную процедуру продажи кино аудитории в разных странах. И по этим моментам она совсем не скучает.

Более важным компонентом, чем само актёрство, является продвижение и продажа этого произведения искусства. Я буду честной и скажу прямо: я не скучаю по продаже кино. Это разрушает душу. Но я очень скучаю по использованию своих навыков, и я очень скучаю по искусству.

Последним на данный момент проектом с Уотсон стала драма «Маленькие женщины» Греты Гервиг — фильм вышел в 2019 году и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. С тех пор звезда появлялась в спецэпизоде к 20-летию «Гарри Поттера» и сыграла роль в небольшой британской пьесе.

