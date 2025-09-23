Скидки
Боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком в главной роли выйдет в 2026 году

Боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком в главной роли выйдет в 2026 году
По данным Deadline, боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком в главной роли получил год выхода. Согласно данным, премьера фильма состоится в 2026 году, точную дату пока не называют.

В центре истории скромный шериф с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Он выезжает на место ограбления банка и, сам того не подозревая, раскрывает нечто гораздо более серьёзное.

«Нормал» — боевик Бена Уитли по сценарию соавтора «Джона Уика» Дерека Колстада. С Оденкёрком также сыграли Генри Уинклер и Лена Хиди.

