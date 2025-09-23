Боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком в главной роли выйдет в 2026 году
Поделиться
По данным Deadline, боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком в главной роли получил год выхода. Согласно данным, премьера фильма состоится в 2026 году, точную дату пока не называют.
В центре истории скромный шериф с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Он выезжает на место ограбления банка и, сам того не подозревая, раскрывает нечто гораздо более серьёзное.
«Нормал» — боевик Бена Уитли по сценарию соавтора «Джона Уика» Дерека Колстада. С Оденкёрком также сыграли Генри Уинклер и Лена Хиди.
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
14:17
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:14
-
13:05
-
12:19
-
12:05
-
11:47
-
11:45
-
11:27
-
10:51
-
10:19
-
09:40
-
09:15
-
08:32
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
07:09
- 22 сентября 2025
-
21:06
-
20:44
-
20:26
-
19:39
-
19:08
-
18:43
-
18:03
-
17:31
-
17:13
-
17:07
-
16:45
-
16:13
-
16:02
-
15:35
-
15:07