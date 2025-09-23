Начались съёмки третьего сезона сериала «Фишер» — новые кадры

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о старте производства третьего сезона сериала «Фишер». Продолжение детективного сериала выйдет с подзаголовком «После Фишера. Инквизитор», даты выхода у проекта пока нет.

Сюжет третьего сезона расскажет о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Довольно быстро следователи выясняют, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а все следы ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Фото: Wink

Главные роли сыграют Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита») и Полина Гухман («Москва слезам не верит: Всё только начинается»). Остальной актёрский состав раскроют позже.