Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме Невероятные приключения ДжоДжо, 7-й сезон: тизер, сюжет, гонка стального шара, трейлер

Вышел тизер седьмой части «Невероятных приключений ДжоДжо» по «Гонке Стального Шара»
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. представила тизер седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». У проекта пока нет официальный даты выхода, её раскроют позже.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Будущее аниме выступит перезапуском, события которого развернутся в конце XIX века. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Производством экранизации занимается студия David Production, выпустившая предыдущие части «Невероятных приключений ДжоДжо».

Материалы по теме
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android