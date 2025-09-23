Скидки
Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел патч «Ночь охотника» — с ночным видением и множеством изменений

23 сентября студия GSC Game World выпустила крупный патч под версией 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2. Апдейт с подзаголовком «Ночь охотника» уже доступен на ПК и консолях Xbox Series.

Так, с новым апдейтом в игре появились очки ночного видения, а сами боты начали куда лучше видеть в темноте. Они также научились обыскивать мутантов и корректнее ведут себя во время дальних перестрелок, на просторах Зоны появилась новая аномалия «Огненный шар» и тайники, а также уникальное оружие «Драунка» Хонты.

Разработчики также устранили множество багов, доработали баланс и улучшили оптимизацию. С полным списком изменений можно ознакомиться в посте разработчиков.

