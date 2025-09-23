«Я был хорош в том, что мне не нравилось»: Мэттью Макконахи — о романтических комедиях

Американский актёр Мэттью Макконахи дал большое интервью изданию The Guardian. В нём звезда «Интерстеллара» и «Настоящего детектива» раскрыл чуть больше подробностей про свою раннюю карьеру, где он был больше всего известен по ролям в романтических комедиях.

Макконахи вспомнил, что ему очень хорошо удавались роли, которые ему совсем не нравились. В результате актёру это надоело, и он начал отказываться от подобных ролей, попросив своего агента искать ему драматические роли. С этим решением были не согласны даже его старшие братья, однако в конечном итоге Макконахи всё же зарекомендовал себя как драматический актёр.

Я был хорош в том, что мне не нравилось. Я никогда не смотрел в зеркало с мыслью: «Моя жизнь важнее моей работы, о, я хотел бы, чтобы моя работа была такой же важной, как моя жизнь». Но однажды я захотел, чтобы моя работа бросала мне вызов и стала для меня чем-то невероятно важным. Я ушёл из романтических комедий. Мои братья говорили: «Младший братец, какова твоя главная чёртова функция? О чём ты вообще думал?» И я ответил: «Нет, я это сделаю». А через 20 месяцев дамба прорвалась: поступили предложения, которые я так ждал.

Первой драматической ролью Мэттью Макконахи стал триллер «Киллер Джо», вышедший в 2011 году. Затем актёр также снялся в более успешных проектах — драмах «Мад», «Волк с Уолл-Стрит» и «Далласский клуб покупателей», который принёс актёру его первый «Оскар».