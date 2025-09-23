Хоррор Silent Hill f слили на торренты за два дня до релиза

Пираты сообщили о взломе новой игры Silent Hill f — копия уже доступна на торрент-трекерах, хотя официальный релиз хоррора состоится только через два дня.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Сейчас Silent Hill f доступна лишь обладателям делюкс-издания, а покупатели обычной версии смогут получить к ней доступ только 25 сентября.

Новая часть культовой серии хорроров перенесёт игроков в японский городок, полный монстров, — главной героине предстоит выбраться из него. Критики высоко оценили релиз, отмечая атмосферу, интересный сюжет, брутальную боевую систему без огнестрельного оружия и свежий взгляд на вселенную Silent Hill.