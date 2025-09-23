Появился геймплей ролевой игры Ananta — смеси Genshin Impact с GTA
Разработчики бесплатной ролевой игры ANANTA опубликовали новый трейлер проекта, посвящённый геймплею.
В видео создатели показали основных персонажей, фрагменты сражений с противниками, передвижение на машине. В игре появятся разрушаемое окружение, взаимодействие со смартфоном и другие детали.
Видео доступно в группе SonyClub во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NetEase.
ANANTA будет гача-игрой в жанре RPG с открытым миром и аниме-стилистикой, как Genshin Impact, — при этом действие станет проходить в городе и некоторыми элементами напоминает GTA. Персонаж также сможет перемещаться по воздуху между зданиями, как в Spider-Man.
Комментарии
