Появился геймплей ролевой игры Ananta — смеси Genshin Impact с GTA

Разработчики бесплатной ролевой игры ANANTA опубликовали новый трейлер проекта, посвящённый геймплею.

В видео создатели показали основных персонажей, фрагменты сражений с противниками, передвижение на машине. В игре появятся разрушаемое окружение, взаимодействие со смартфоном и другие детали.

Видео доступно в группе SonyClub во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NetEase.

ANANTA будет гача-игрой в жанре RPG с открытым миром и аниме-стилистикой, как Genshin Impact, — при этом действие станет проходить в городе и некоторыми элементами напоминает GTA. Персонаж также сможет перемещаться по воздуху между зданиями, как в Spider-Man.