В России начались съёмки спортивной комедии «Большая волна» — фильм выйдет в 2026 году
Киностудия Горького сообщила о старте съёмочного процесса фильма «Большая волна» в жанре спортивной комедии. Ленту планируют выпустить в прокат в 2026 году.
Сюжет «Большой волны» рассказывает о трёх друзьях, которые хотят провести в родном городе Международный чемпионат по серфингу. Для этого им придётся пройти все бюрократические формальности и подготовить площадку — то есть любимый пляж.
Главные роли в картине исполнят Сергей Горошко («Майор Гром»), Александр Головин («Кадетство», «Ёлки»), Аскар Ильясов («Нулевой пациент»), Дарья Руденок («257 причин, чтобы жить») и Лукерья Ильяшенко («Сергий против нечисти»).
