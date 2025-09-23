В России начались съёмки спортивной комедии «Большая волна» — фильм выйдет в 2026 году

Киностудия Горького сообщила о старте съёмочного процесса фильма «Большая волна» в жанре спортивной комедии. Ленту планируют выпустить в прокат в 2026 году.

Сюжет «Большой волны» рассказывает о трёх друзьях, которые хотят провести в родном городе Международный чемпионат по серфингу. Для этого им придётся пройти все бюрократические формальности и подготовить площадку — то есть любимый пляж.

Главные роли в картине исполнят Сергей Горошко («Майор Гром»), Александр Головин («Кадетство», «Ёлки»), Аскар Ильясов («Нулевой пациент»), Дарья Руденок («257 причин, чтобы жить») и Лукерья Ильяшенко («Сергий против нечисти»).