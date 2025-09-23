Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России начались съёмки спортивной комедии «Большая волна» — фильм выйдет в 2026 году

В России начались съёмки спортивной комедии «Большая волна» — фильм выйдет в 2026 году
Комментарии

Киностудия Горького сообщила о старте съёмочного процесса фильма «Большая волна» в жанре спортивной комедии. Ленту планируют выпустить в прокат в 2026 году.

Сюжет «Большой волны» рассказывает о трёх друзьях, которые хотят провести в родном городе Международный чемпионат по серфингу. Для этого им придётся пройти все бюрократические формальности и подготовить площадку — то есть любимый пляж.

Главные роли в картине исполнят Сергей Горошко («Майор Гром»), Александр Головин («Кадетство», «Ёлки»), Аскар Ильясов («Нулевой пациент»), Дарья Руденок («257 причин, чтобы жить») и Лукерья Ильяшенко («Сергий против нечисти»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android