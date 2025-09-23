Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony проведёт стрим State of Play с показом новых игр в ночь на 25 сентября

Sony проведёт стрим State of Play с показом новых игр в ночь на 25 сентября
Комментарии

Компания Sony анонсировала очередной State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для консоли PlayStation 5. Ивент пройдёт 25 сентября в 00:00 мск, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Сам стрим продлится примерно 35 минут — за этот срок геймерам представят множество игр. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Вполне возможно, игроков ждут некие сюрпризы, а также даты выхода ожидаемых тайтлов.

Ранее инсайдеры сообщали, что на грядущей трансляции Sony полноценно представит «Росомаху» от студии Insomniac, покажет новый трейлер Ghost of Yotei и сделает другие анонсы.

Материалы по теме
Обзор EA Sports FC 26: что изменилось у FIFA за год
Обзор EA Sports FC 26: что изменилось у FIFA за год
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android