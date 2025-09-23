Скидки
PlayStation представила эксклюзивный мерч за определённые достижения в играх

Sony представила программу Franchise Rewards, которая откроет игрокам доступ к эксклюзивным продуктам — мерчендайз смогут приобрести только те, кто сумеет выполнить определённые достижения в играх.

К примеру, памятный значок и футболка в стиле Ghost of Tsushima доступны для покупки пользователям, получившим в игре золотой трофей Mono No Aware и платиновую «ачивку» Living Legend. До 31 декабря у игроков ещё есть время закрыть экшен на «золото», чтобы купить предметы из ограниченной серии.

Фото: Sony

До конца года в PlayStation также появится аналогичный мерч по будущей Ghost of Yotei, условия получения доступа к нему пока неизвестны.

