Первые кадры второго сезона «Ван Пис» от Netflix — продолжение выйдет в 2026 году

Издание IGN представило новые кадры второго сезона сериала «Ван Пис» по мотивам манги и культового аниме. Продолжение шоу от Netflix выйдет в 2026 году.

Второй сезон расскажет о путешествии знаменитой команды по опасному течению Гранд Лайн.

Фото: IGN / Netflix

Фото: IGN / Netflix

Фото: IGN / Netflix

Сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Первый сезон шоу с живыми актёрами вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей — на агрегаторе IMDB проект получил оценку 8,3/10.

При этом «Ван Пис» продлили на третий сезон — производство новых серий уже началось.