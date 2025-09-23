Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Напрашивается кик ICY»: OverDrive — о игроке VP по Counter-Strike 2

«Напрашивается кик ICY»: OverDrive — о игроке VP по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков подвёл итоги выступления Virtus.pro на турнире FISSURE Playground 2 — CS. Эксперт отметил успешный дебют Вадима tO0RO Арькова и резко высказался о Кайсаре ICY Файзнурове:

Я уже говорил об этом, но можно ещё раз Virtus.pro официально похвалить: tO0RO — действительно в порядке, хороший пик. Это плюс VP. Самое главное, она показала, что VP.Prodigy — хороший проект, оттуда можно брать классных игроков. Сразу напрашивается кик ICY, потому что он отвратителен.

Бирюков также подчеркнул, что новичок сумел добавить «бодрячка» в игру команды и даже показать опытным FL1T и fame, как нужно действовать в ключевых моментах.

Напомним, FISSURE Playground 2 проходил с 12 по 21 сентября в Белграде. Призовой фонд составил $ 1,25 млн. Virtus.pro остановилась на 9-11-м месте и заработала $ 23,3 тыс. Турнир стал дебютным для tO0RO, а также для Ильи Perfecto Залуцкого в роли капитана.

Perfecto — о вылете с FPG 2:
Perfecto — о вылете Virtus.pro с FISSURE Playground 2 CS: на первой карте не проснулись
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android