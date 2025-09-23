Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм про Басту от создателей «Руки Вверх!» выйдет в 2026 году

Фильм про Басту от создателей «Руки Вверх!» выйдет в 2026 году
Комментарии

В России готовят полнометражный фильм про музыканта Василия Вакуленко, известного как Баста. Как сообщают «Новости кинопроизводства», лента появится в прокате в 2026 году.

Пока подробностей о проекте не так много — но уже известно, что режиссёром и автором сценария выступит Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Конец невинности»). Над лентой под рабочим названием «Баста. Начало Игры» будет работать та же кинокомпания, что делала фильм «Руки Вверх!».

В последние несколько лет в России массово стали выходить фильмы и сериалы про известных музыкальных исполнителей: в их числе «Король и Шут», «Тур с Иванушками» и «Комбинация».

Материалы по теме
Продолжение фильма «Руки Вверх!» выйдет в 2026 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android