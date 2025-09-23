Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Перезапуск сериала «Спасатели Малибу» выйдет в эфир в 2026-2027 годах

Перезапуск культового сериала «Спасатели Малибу» выйдет в эфир в 2026 или 2027 году
Комментарии

Телеканал Fox выпустит новую версию легендарного сериала «Спасатели Малибу» — ожидается, что перезапуск шоу про спасателей на пляже выйдет в эфире в сезоне-2026/2027.

Точная дата выхода и другие подробности пока неизвестны. Планируется снять 12 эпизодов, шоураннером новых «Спасателей Малибу» станет Мэтт Никс: ранее он работал над сериалами «Хорошие парни» и «Правдивая ложь».

«Спасатели Малибу» выходили с 1989 по 2001 год, хотя последние сезоны снимались на Гавайских островах. В Книге рекордов Гиннесса сериал упоминается как самое просматриваемое ТВ-шоу в истории, которое собрало в сумме более 1,1 млрд зрителей.

Материалы по теме
От «Пацанов» остались лишь намёки. Стартовал второй сезон «Поколения Ви»
От «Пацанов» остались лишь намёки. Стартовал второй сезон «Поколения Ви»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android